Министр иностранных дел Китая Ван И дал понял, что война России в Украине не повлияла на отношения Москвы и Пекина.

Об этом он заявил выступая на симпозиуме, посвященном китайской дипломатии, сообщает МИД КНР.

"Отношения, поддерживаемые между КНР и Россией крепки, свободны от вмешательств третьей стороны и провокаций и свободны от превратностей", - заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

По его словам, "КНР и Россия твердо выступают против гегемонии и против новой холодной войны". Он также заявил о росте товарооборота и расширении расчетов без участия доллара и евро.

Ранее посол Китая в ЕС говорил, что война в Украине мешает Пекину развивать отношения с Евросоюзом.

Также сообщалось, что после вторжения РФ в Украину Си Цзиньпин созванивался с Путиным и говорил ему, что Китаю не выгодна война.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 305-й день. "Страна" следит за новостями 25 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 304-го дня войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях в Украине и мире.