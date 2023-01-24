Зеленский назначил нового зама в свой Офис вместо уволенного Кирилла Тимошенко
Бывший глава Киевской ОВА Алексей Кулеба назначен заместителем главы Офиса президента.
Указ появился на сайте президента.
Накануне Владимир Зеленский уволил замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.
В целом за последние сутки на фоне коррупционного скандала в Украине было уволено большое количество чиновников.
Сегодня с утра было объявлено об отставке сразу нескольких высокопоставленных чиновников: заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, заместителя генпрокурора Алексея Симоненко, заместителей министра развития громад и территорий Украины Ивана Лукерю и Вячеслава Негоды и заместителя министра социальной политики Украины Виталия Музыченко.
Также уволены четверо глав обладминистраций (Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Сумской), связанных с Тимошенко.
Впрочем, ходят слухи, что этим список отставок не ограничится. Говорят об увольнениях и других лиц вплоть до премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"Страна" разбиралась, почему началась волна отставок в украинской власти.