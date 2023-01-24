Бывший глава Киевской ОВА Алексей Кулеба назначен заместителем главы Офиса президента.

Указ появился на сайте президента.

Накануне Владимир Зеленский уволил замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

В целом за последние сутки на фоне коррупционного скандала в Украине было уволено большое количество чиновников.

Сегодня с утра было объявлено об отставке сразу нескольких высокопоставленных чиновников: заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, заместителя генпрокурора Алексея Симоненко, заместителей министра развития громад и территорий Украины Ивана Лукерю и Вячеслава Негоды и заместителя министра социальной политики Украины Виталия Музыченко.

Также уволены четверо глав обладминистраций (Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Сумской), связанных с Тимошенко.

Впрочем, ходят слухи, что этим список отставок не ограничится. Говорят об увольнениях и других лиц вплоть до премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Страна" разбиралась, почему началась волна отставок в украинской власти.