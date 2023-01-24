Британская разведка в новой сводке пишет, что в высшем военном руководстве РФ продолжаются разногласия и указывает, что одним из признаков этого является вероятное увольнение генерал-полковника Михаила Теплинского с поста одного из ключевых оперативных командиров России в Украине.

Об этом говорится в сводке Минобороны Британии в Twitter.

Теплинский был офицером на месте относительно успешного вывода российских войск с запада от Днепра в ноябре 2022 года, и в России он получил признание как способный и прагматичный командир, сообщает разведка Британии.

"Остается неясным, сохранит ли Теплинский свои дополнительные полномочия в качестве руководителя воздушно-десантных войск России. Существует реальная вероятность того, что дебаты по поводу задач, которые были даны ВДВ, способствовали его увольнению: ВДВ часто использовались для удержания позиций, что традиционно отводились мотопехоте", - заявляют в Минобороны Британии.

В британской разведке полагают, что разногласия в высшем военном руководстве РФ продолжаются, поскольку генерал Валерий Герасимов пытается навязать свою личную власть над кампанией.

Напомним, ранее мы писали о том, что министр обороны Великобритании Уоллес ждёт нового наступления России после назначения Герасимова.

Тем временем война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 334-го дня войны. В украинской разведке заявили, что в феврале-марте будут развиваться активные боевые действия на Донбассе. Также ГУР Минобороны допустило вероятное наступление россиян на Купянском направлении. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие 2-3 недели станут решающими в войне в Украине. А в The New York Times написали, что война в Украине вступает в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу.

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