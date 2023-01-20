Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, который до войны курировал в Кремле вопросы отношений с Украиной и переговоры по Минским соглашениям, может быть назначен главой Счетной палаты РФ.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

"Отметим, что если этот прогноз оправдается, то, помимо прочего, это будет означать, что Козак уже точно Украиной больше заниматься не будет.

О том, что Козак не занимается более украинскими вопросами, слухи ходили ещё с начала войны. Но, несмотря на это, периодически ещё поступала информация о том, что он якобы участвует в обсуждениях неких "мирных планов" по Украине", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее в Reuters писали, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину Козак договорился о мирной сделке с Украиной, но Путин отверг ее и настоял на войне.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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