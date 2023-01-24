Завершилось судебное заседание по мере пресечения для замминистра Василия Лозинского, подозреваемого во взяточнестве. Он взят под круглосуточный домашний арест.

Об этом "Стране" сообщил адвокат Лозинского Александр Тананакин.

САП просила арестовать Лозинского под залог в 50 млн гривен.

Также сегодня был арестован предприниматель Сергей Кривой, которого подозревают в организации передачи Лозинскому взятки в 400 тыс. долл.

Сам Лозинский свою вину отрицает.

"Страна" рассказывала, что известно о подозреваемом в крупной взятке экс-замминистре Лозинском. Он является давним и близким соратником премьер-министра Дениса Шмыгаля еще со времён их совместной работы во Львове.

На фоне коррупционного скандала с Лозинским и в Минобороны в Украине началась волна отставок.

Сегодня Кабмин уволил четырех заместителей министров и поддержал увольнение глав пяти ОВА. Среди уволенных есть и два заместителя Лозинского: Иван Лукеря и Вячеслав Негода.

А еще с утра было официально объявлено об отставке сразу трех высокопоставленных чиновников. Заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, заместителя министра обороны Шаповалова, заместителя генпрокурора Алексея Симоненко.

"Страна" разбиралась, почему началась волна отставок в украинской власти.

При этом публичные обвинения продолжаются. И их целью становятся все более крупные фигуры. Например, уже идут обвинения в коррупции против ключевого человека в структуре украинской власти - главы Офиса президента Андрея Ермака.