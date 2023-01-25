Продолжается скандал с закупками продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

После заявлений компании-поставщика о манипуляциях и неверном подсчете цен работниками СМИ, журналист Юрий Николов сравнил закупочные цены Минобороны и Госпогранслужбы.

Разница получилась в несколько раз:

яйца: по 17 грн за штуку в МО / по 5,10-6,60 грн в ГПСУ;

капуста: 30 грн/кг в МО / 9,93-17,00 в ГПСУ;

гречка: 83 грн/кг в МО / 53,10-56,20 в ГПСУ.

свекла: МО – 25 грн за кг / ГПСУ - 6,00-13,50 грн за кг;

лук: МО – 42 грн за кг / ГПСУ - 17,00-26,00 грн за кг;

масло: МО – 109 грн за кг / ГПСУ - 58,69 грн за кг.

"Все цены пограничников в полтора раза меньше магазинных. Ибо в оптовых военных поставках нет магазинных наценок. Нет маркетинговых выплат за полочку. И там так же в цену товара зашита стоимость доставки из продуктовой базы в военный склад, как и при доставке из продуктовой базы в магазин", - написал он.

Напомним, что заместитель министра обороны Алексея Резникова подал в отставку после скандала с закупкой продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

А нардеп Виктория Сюмар заявила, что Резников признал ошибку с ценами за продовольствие для ВСУ.

Ранее он объяснял завышенные цены на продукты питания технической ошибкой.