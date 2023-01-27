В Украине формируются первые в мире ударные роты беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Telegram.

Решение о создании ударных рот принял после заседания Ставки главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный.

В Минобороны сообщили, что уже отобраны профессиональные военнослужащие, которые возглавят ударные роты. Каждая из них получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование для поражения противника.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину прибыли 6 систем противодействия вражеским беспилотникам, их называют "ловцы шахедов". Их закупили для защиты энергетических объектов от атак дронов.

Война в Украине продолжается уже 338-й день. Мы следим за новостями 27 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 337-го дня войны. 26 января РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку. Всего было до 55 пусков ракет разного базирования, из них два "Кинжала". 47 ракет было сбито, а три из четырех авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

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