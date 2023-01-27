В Воздушных силах ВСУ прокомментировали применение Россией ракет с имитатором ядерной части, о чем ранее писали СМИ. Россияне либо вынимают, либо не ставят ядерную часть. Вместо нее ставится имитатор, чтобы было соответствие по весу, но это не влияло на аэродинамические качества ракеты.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Для чего ее используют? Для того, чтобы рассредоточить нашу ПВО, она может использоваться и как ложная цель. Допустим, что ракеты летят в куче - 5 штук - из них могут быть две Х-55 и три Х-101 (крылатая ракета класса "воздух - земля"), летят по маршруту. Для того чтобы истощать, рассредоточивать, чтобы мы тратили на них ракеты", - рассказал Игнат.

Он также добавил, что у страны-агрессора остается все меньше ракет - как "Калибров", так и ракет этого типа.

Ранее Минобороны Украины сообщили, что РФ использует Х-55 с имитаторами именно с целью отвлечения сил ПВО.

Напомним, по данным Генштаба, противник совершил за сутки 70 пусков ракет, 47 из которых были уничтожены.

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