Под Киевом во время массированной атаки РФ сбили ракету Х-55 с имитатором ядерной боевой части.

Об этом пишет украинское милитари-издание Defense Express со ссылкой на информацию из собственных источников.

По данным издания, Х-55 была уничтожена на подлете к Киеву с юго-восточного направления. Ее обломки найдены в районе Борисполя.

Впервые о применении Х-55 с массогабаритным макетом ядерного заряда СМИ сообщали еще 17 ноября, а официально подтвердили в минобороны - 1 декабря.

С тех пор в Минобороны подтвердили еще два случая применения ракет с имитатором ядерной боевой части - в Хмельницкой и Львовской областях.

То есть, нынешний инцидент, в случае подтверждения, может стать четвертым официально-подтвержденным случаем применения таких ракет.

Среди целей запуска таких ракет СМИ называют разные - устрашение, разведка позиций РЛС или создание помех, ошибка, коррупция, перенасыщение возможностей ЗРК, ведущего борьбу с ракетами.

Ранее Минобороны Украины сообщили, что РФ использует Х-55 с имитаторами именно с целью отвлечения сил ПВО.

Напомним, по данным Генштаба, противник совершил за сутки 70 пусков ракет, 47 из которых были уничтожены.

Война в Украине продолжается уже 338-й день. Мы следим за новостями 27 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 337-го дня войны. 26 января РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку. Всего было до 55 пусков ракет разного базирования, из них два "Кинжала". 47 ракет было сбито, а три из четырех авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

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