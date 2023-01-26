Во время атаки в четверг, 26 января, РФ запускала по Украине гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Также запускались ракеты Х-101, Х-555, Х-47, "Калибр" и Х-59 с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей с акватории Черного моря.

Об этом в телеграм-канале сообщил главком ВСУ Валерий Залужный.

Всего были выпущены 55 ракет, из них уничтожены - 47 (в том числе 20 - в районе столицы).

"Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены 47 крылатых ракет, 20 из них в районе столицы. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей. Цель россиян остается неизменной – психологическое давление на украинцев и разрушение критической инфраструктуры", - написал Залужный.

Ранее власти Киева заявили, что 26 января в небе Киева было зафиксировано 20 ракет разного типа и все они были уничтожены силами ПВО.

Напомним, в Одессу в день массированной ракетной атаки РФ приехала глава МИД Франции Катрин Колонна.

Тем временем война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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