Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в четверг, 26 января, приехала в Одессу.

Об этом она сообщила у себя в Twitter.

"В Одессе! Чтобы выразить поддержку Францией суверенитета Украины сегодня, как и вчера", - написала она.

Отметим, сегодня РФ атаковала Украину ракетами. В Одесской области есть попадания в два объекта критической энергоинфраструктуры.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил поставку в Украину танка Leclerc, который считается одним из самых дорогих основных боевых танков.

Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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