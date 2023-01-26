Сегодня, 26 января, в Одессе и Кривом Роге остановили весь электротранспорт из-за рисков ударов по энергетической инфраструктуре.

В Кривом Роге - реальная угроза ракетного удара, сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Энергетики превентивно производят отключение линий электропередач, уже отключена часть критической инфраструктуры тепло- и водоснабжения... Останавливается коммунальный электротранспорт", - написал он.

Также Вилкул добавил, что движение остановлено по всей линии скоростного трамвая. Людей из тоннелей уже вывели.

В Одессе по всему городу выключили электричество, поэтому весь электротранспорт также заходит в депо.

Сегодня, 26 января, РФ атаковала Украину ракетами, первые из них уже сбиты.

Также мы писали о том, что в Киеве и ряде областей Украины введены превентивные отключения света из-за угрозы ракетной атаки.

Тем временем война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, зачем Зеленский запретил выезд за границу нардепам, чиновникам и силовикам.