Из-за угрозы ракетной атаки утром 26 января в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.

Об этом сообщает официальный канал ДТЭК в телеграм-канале.

Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

Также экстренные отключения света применяются в Черкасской области, сообщил глава Черскасской ОВА Игорь Табурец.

"В связи с угрозой новых атак по Черкасской области возможны превентивные отключения электроэнергии. Не игнорируйте воздушные тревоги!", - написал Табурец.

Как писала "Страна", жителям Одесской области из-за низких лимитов включают свет лишь на 6 часов в день.

Также в ДТЭК назвали причину длительных отключений света в Киевской области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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