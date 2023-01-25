Лимит электроэнергии для Киева, в четверг, 26 января, составит 986 МВт днем и 648 МВт ночью.

Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко в Фейсбуке.

По его словам, будет обеспечено 61% потребности города.

Отметим, что в понедельник дневной лимит составлял 948 МВт, но тогда Коваленко писал о покрытии 65% потребностей.

Также гендиректор Yasno сообщает, что в Днепропетровской области ситуация еще сложнее: в течение недели Укрэнерго устанавливает дневные лимиты для нее на уровне 1180 МВт, при том что ориентировочное потребление – 2200 МВт. И из этих 1180 МВт только около 15% уходит на нужды населения и малого бизнеса.

Напомним, ранее в ДТЭК назвали причину длительных отключений света в Киевской области.

Также сообщалось, что за несоблюдение графиков отключения электричества в Украине оштрафовали три облэнерго.

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