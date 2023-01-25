Гендиректор Yasno рассказал, что будет со светом в четверг в Киеве и Днепропетровской области
Лимит электроэнергии для Киева, в четверг, 26 января, составит 986 МВт днем и 648 МВт ночью.
Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко в Фейсбуке.
По его словам, будет обеспечено 61% потребности города.
Отметим, что в понедельник дневной лимит составлял 948 МВт, но тогда Коваленко писал о покрытии 65% потребностей.
Также гендиректор Yasno сообщает, что в Днепропетровской области ситуация еще сложнее: в течение недели Укрэнерго устанавливает дневные лимиты для нее на уровне 1180 МВт, при том что ориентировочное потребление – 2200 МВт. И из этих 1180 МВт только около 15% уходит на нужды населения и малого бизнеса.
Напомним, ранее в ДТЭК назвали причину длительных отключений света в Киевской области.
Также сообщалось, что за несоблюдение графиков отключения электричества в Украине оштрафовали три облэнерго.
Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева рассказывает в своем блоге о последних событиях.