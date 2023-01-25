Продолжительные отключения света в Киевской области связаны с низкими лимитами потребления.

Об этом сообщают ДТЭК "Киевские электросети".

Лимит в Киевской области - 50% от суточных потребностей. Из этого объема на малый бизнес и население выделяется 27%, потому что остальное идет на критическую инфраструктуру и промышленность.

По данным ДТЭК, такая ситуация в области сохраняется после российской атаки 14 января, когда энергосистему едва удалось спасти. Поэтому "Укрэнерго" предоставляет операторам систем распределения лимиты потребление для сохранения работы энергосистемы.

"За формирование лимитов для каждой области отвечает НЭК "Укрэнерго". Контролирует целесообразность этих просчетов для каждой области – Министерство энергетики", -говорится в сообщении ДТЭК.

Напомним, жителям Одесской области из-за низких лимитов включают свет лишь на 6 часов в день.

Тем временем война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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