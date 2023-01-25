В Украине 25 января из-за похолодания растет потребление электричества и увеличивается дефицит мощности энергосистемы.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Сообщается, что во всех областях действуют лимиты потребления, превышение которых будет приводить к аварийным отключениям.

По данным "Укрэнерго", за последние сутки из-за артиллерийских обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура в прифронтовых районах на юге и востоке. Там, где военные разрешили, продолжаются ремонтные работы.

Напомним, в Киеве 25 января обещали плановые графики отключения света, в Днепре ситуация хуже.

Также мы писали, что для Одесской области могут увеличить лимиты потребления электричества.

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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