В Украине растет потребление электричества и дефицит мощности энергосистемы. В "Укрэнерго" назвали причину
В Украине 25 января из-за похолодания растет потребление электричества и увеличивается дефицит мощности энергосистемы.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
Сообщается, что во всех областях действуют лимиты потребления, превышение которых будет приводить к аварийным отключениям.
По данным "Укрэнерго", за последние сутки из-за артиллерийских обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура в прифронтовых районах на юге и востоке. Там, где военные разрешили, продолжаются ремонтные работы.
Напомним, в Киеве 25 января обещали плановые графики отключения света, в Днепре ситуация хуже.
Также мы писали, что для Одесской области могут увеличить лимиты потребления электричества.
Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева рассказывает в своем блоге о последних событиях.