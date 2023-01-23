В понедельник, 23 января, Киев удержался в плановых графиках отключений, однако завтрашние ограничения еще неизвестны.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

По словам Коваленко, об ограничениях подачи электроэнергии в столицу станет известно позже.

Напомним, в Украине потребление электроэнергии в понедельник, 23 января, стало большим, чем в воскресенье, что связано с началом рабочей недели, а также постепенным снижением температуры по всей Украине. В этой связи вырос дефицит мощности.

Ранее мы писали, что в Днепре ситуация со светом стабильно тяжелая. Вечером 23 января в городе остановили электротранспорт.

Война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.

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