Жителям Одесской области из-за низких лимитов потребления могут включать свет только на шесть часов в день.

Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.

В компании поясняют, что при существующих графиках на нужды населения и бизнеса остается 15% мощностей (для критической инфраструктуры - 25% мощности, на промышленность – 8% из 48% потребностей, которые покрываются лимитами). Поэтому в Одесской области графики почасовых отключений света работают по принципу "3 через 6" (три часа со светом и шесть – без).

В ДТЭК сообщают, что для подачи света более шести часов в день, Министерство энергетики и НЭК Укрэнерго должны пересмотреть подходы к формированию лимитов.

Напомним, по словам губернатора Одесской области, для региона могут увеличить лимиты потребления электричества.

В "Укрэнерго" называли причину, по которой в стране растет потребление электричества и дефицит мощности энергосистемы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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