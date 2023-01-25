В январе ДТЭК начал импортировать электроэнергию из стран Европы для улучшения ситуации в украинской энергосистеме.

Об этом пишет в Telegram пресс-служба ДТЭК.

Сообщается, что это позволяет снизить дефицит и поддержать население и экономику Украины.

"Текущая мощность на передачу электроэнергии позволяет импортировать около 500 млн кВт-ч электроэнергии в месяц, что равняется месячному потреблению 2 млн домохозяйств", - говорится в сообщении.

Напомним, в ДТЭК сообщили, что продолжительные отключения света в Киевской области связаны с низкими лимитами потребления.

Ранее мы писали, что в Украине из-за обстрелов РФ повреждено более половины энергообъектов. По данным Кабмина, ущерб в результате разрушений составляет сотни миллиардов долларов.

Также директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявлял, что даже если не будет новых обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, восстановится она не скоро. Минимально необходимый для этого срок - несколько месяцев, полное восстановление потребует от года до полутора лет.