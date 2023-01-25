В Одесской области в ночь с 25 на 26 января будут аварийные отключения, в Киевской, Днепропетровской и Киеве - только плановые.

Об этом сообщает ДТЭК в своем тг-канале.

Лимиты от "Укрэнерго" на четверг:

Киев (днем 986 МВт/ночью 648 МВт),

Киевская область (днем 705 МВт/ночью 595 МВт),

Одесская область (днем 601 МВт/ночью 441 МВт),

Днепропетровская область (днем 1194 МВт/ночью 1181 МВт).

Такие лимиты позволяют применить в Одесской области плановые графики отключений с 7:00 до 24:00, в остальных – круглосуточно.

Напомним, ДТЭК начал импорт электричества из Европы, чтобы снизить дефицит в энергосистеме.

Также сообщалось, что отключения света продолжатся и после отопительного сезона. По словам исполнительного директора ДТЭК, восстанавливать энергетическую инфраструктуру после каждого обстрела становится все сложнее, и она делается все более уязвимой.

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