Утром в четверг, 26 января, РФ атаковала Украину. Ракеты уже залетели в воздушное пространство нашей страны.

Об этом сообщают главы Николаевской ОВА и Днепропетровского областного совета.

По данным Виталия Кима, через Николаевскую область залетело минимум пять ракет.

Первые ракеты россиян уже сбиты, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, в Киеве и ряде областей Украины введены превентивные отключения света из-за угрозы ракетной атаки.

Ночью россияне атаковали Днепропетровскую область, зафиксировано попадание по промышленному предприятию.

Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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