Во время ракетных обстрелов порта Херсон пострадали два турецких судна. Это сухогрузы "Тузла" (Tuzla) и "Фераназ" (Ferahnaz), плавающие под флагом Вануату.

Об этом передает АПА.

Оба торговых судна подверглись обстрелу еще 24 января.

Ранее в среду турецкие журналисты сообщили о попадании под ракетный обстрел лишь сухогруза "Тузла".

В результате торговое судно, которое находится в Херсонском порту с 24 февраля 2022 года, получило серьезные повреждения.

Сухогруз был поражен ракетой на якорной стоянке порта на Днепре, расположенном на правом берегу реки, который контролируется ВСУ. В результате сгорел мостик корабля.

Turkish-owned ship Tuzla was hit at the port of Kherson. The missile exploded the bridge of the ship which has been stranded in Kherson. pic.twitter.com/si1tp5BLt8