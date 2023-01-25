Херсон в очередной раз попал под обстрел РФ. Там пострадал дом по улице Суворова.

Об этом сообщает местный журналист Константин Рыженко.

"Никаких намеков даже на что-то военное там не было. Обломки от обстрелов попробовали стены. В доме ни одного окна", - пишет он.

20 января россияне обстреляли два населенных пункта под Херсоном, мужчине оторвало ногу, подросток получил ранение.

В Херсонской области автомобиль полиции попал под обстрел, - один человек погиб, четверо были ранены.

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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