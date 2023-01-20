В Бериславском районе Херсонской области под обстрел попал автомобиль полицейских спецназовцев батальона "Тавр". Есть погибший, еще четверо человек тяжело ранены.

Об этом пишет пресс-служба полиции Николаевской области в Facebook.

"Юрий Хижинский погиб на месте. Еще четверо его коллег получили многочисленные осколочные травмы, за жизнь одного из полицейских сейчас борются врачи", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что 29-летний Юрий начал путь правоохранителя еще в 2014 году. Уже через четыре года мужчина защищал Украину от российской агрессии на востоке.

"Коллеги навсегда запомнят его ответственным человеком, искренним, доброжелательным, улыбающимся и достойным правоохранителем. Выражаем искренние соболезнования родным Юрия Хижинского и глубоко скорбим вместе с ними. Светлая память", - добавляет пресс-служба.

Как писала "Страна", за сутки войска РФ более 90 раз обстреляли Херсонщину.

Также в Херсоне из-за обстрелов более 15 тысяч абонентов остались без света.

Кроме того, сообщалось, что недавно в Херсоне обстрел повредил редакцию издания и объект критической инфраструктуры.