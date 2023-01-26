В Одесской области из-за ракетного обстрела 26 января повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Одесской РВА Юрий Крук.

По его данным, травмированных нет. Над регионом работают силы ПВО.

Крук призвал оставаться в укрытиях и не публиковать фото и видео прилетов.

Одесский губернатор Максим Марченко подтвердил прилеты по объектам энергетики в своем регионе и других областях Украины.

Поэтому, по его словам, есть значительные проблемы с энергоснабжением.

Также он заявил, что вражеские самолеты еще в воздухе.

Напомним, утром в Одесской области и ряде других регионов Украины были введены превентивные отключения света из-за угрозы ракетной атаки.

Как сообщалось, в Киеве прогремел взрыв. Утром ПВО уже сбила 15 ракет, выпущенных в направлении столицы.

Также писали, что в Виннице была слышна работа ПВО.

Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

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