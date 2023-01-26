В Украине после начала ракетной атаки начались задержки поездов. "Укрзализныця" сообщает об опоздании 2 из 70 рейсов на 30 минут и больше. Это Ивано-Франковск - Киев и Киев - Львов.

Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба компании.

Причина - обесточивание отдельных участков дороги.

"В связи с повреждениями контактной сети на железной дороге мы организовываем пересадку пассажиров рейса №712/711 Киев - Краматорск в спальные вагоны на резервном тепловозе. Обратная отправка из Краматорска ожидается с задержкой, о которой наша поездная бригада сообщит дополнительно", - говорится в сообщении.

"Укрзализныця" сообщает, что ситуация на всех вокзалах страны контролируемая, есть резервное энергоснабжение.

"Посадка и высадка в городах, где объявлена воздушная тревога, продолжается по подземным переходам", - говорится в сообщении.

"Укрзализныця" напоминает, что на железнодорожных вокзалах Украины открыты "Пункты несокрушимости", а на крупнейших – работают "Крепости несокрушимости", где можно согреться бесплатным чаем, зарядить гаджеты и найти гарантированную связь.

Пассажиры, которые при форс-мажорных обстоятельствах, в результате обстрелов и тревог, не успели на свои рейсы, могут по тому же билету попасть на следующий рейс аналогичного направления.