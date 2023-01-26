В Винницкой области 26 января идет воздушный бой. В областном центре сработали системы ПВО, жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

По словам главы Винницкой ОВА Сергея Борзова, "идет воздушный бой, ВС ВСУ контролируют воздушное пространство над Винницкой областью".

"Уважаемые винничане! В городе было слышно работу ПВО. Находитесь в безопасном месте до отбоя и сохраняйте спокойствие. Верим нашим ВСУ!", - сообщает городской голова Винницы Сергей Моргунов в своем телеграм-канале.

Как писала "Страна", в Киеве и ряде областей Украины введены превентивные отключения света из-за угрозы ракетной атаки.

В Одессе и Кривом Роге остановили весь электротранспорт из-за рисков ударов по энергоинфраструктуре.

Тем временем война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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