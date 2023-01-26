Ожидается, что во время сегодняшней атаки РФ по Украине будет выпущено более 30 ракет.

Об этом заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

При этом он заявил, что повторных пусков исключать нельзя.

"Около шести Ту-95 предварительно из района Мурманской области вылетели и совершили пуски ракет. Ожидаем более 30 ракет, которые уже в принципе начали появляться в разных областях, работает ПВО. Да, были взрывы, в том числе в Винницкой области", - сказал он.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины сообщили, что первые из российских ракет уже сбиты.

Тем временем война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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