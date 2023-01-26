В КГВА заявили, что 26 января в небе Киева было зафиксировано 20 ракет разного типа и все они были уничтожены силами ПВО.

Новой информации по жертвам и раненным среди гражданских в столице нет: в Голосеевском районе погиб 55-летний мужчина, еще двое получили ранения.

Объекты инфраструктуры Киева работают в штатном режиме.

Также столичные власти подтверждают информацию, что воздушная тревога продолжалась из-за взлета в Беларуси потенциального носителя ракет "Кинжал" - истребителя Миг-31 и самолета управления А-50.

Напомним, что накануне первых прилетов спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что всего по Украине сегодня будет выпущено более 30 ракет. При этом нельзя исключать повторных пусков.

Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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