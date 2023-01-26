Ракетная атака на Киев. В Голосеевском районе есть погибший и раненые, в Днепровском районе прогремел взрыв
В результате попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе Киева 26 января есть погибший и двое раненых.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
По его словам, пострадавших госпитализировали.
В Киевской городской военной администрации уточнили, что 55-летний мужчина в Голосеевском районе погиб, по предварительной информации, в результате падения части ракеты.
Также Киевский горсовет публикует фото задымления на месте взрыва в Днепровском районе столицы. Сообщается, что все службы следуют на место. Детали сообщат скоро.
Как писала "Страна", в Киеве из-за тревоги закрыли наземные станции метро, на остановках очереди, много людей укрываются в подземке.
Также в Украине после начала ракетной атаки начались задержки поездов.
Тем временем война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".
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