В Киеве из-за тревоги закрыли наземные станции метро. На остановках очереди, много людей укрываются в подземке
В Киеве утром в четверг, 26 января, во время ракетной атаки, которая еще продолжается, закрыли наземные станции метро.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в телеграм-канале.
В мэрии заявляют, что под землей метро продолжает работать. Также станции работают в качестве укрытий.
Между тем, на остановках в Киеве, по данным пабликов, скопились очереди.
В то же время, много людей укрывается от обстрела в столичной подземке. Местные телеграм-каналы публикуют видео.
Напомним, с утра по всей Украине воздушная тревога. РФ атаковала Украину ракетами, первые из них уже сбиты.
Кроме того, мы писали, что в Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько ракет ожидается во время сегодняшней атаки РФ.
Также сообщалось, что в Виннице сработали системы ПВО, жителей призвали оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.