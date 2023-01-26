В Киеве утром в четверг, 26 января, во время ракетной атаки, которая еще продолжается, закрыли наземные станции метро.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в телеграм-канале.

В мэрии заявляют, что под землей метро продолжает работать. Также станции работают в качестве укрытий.

Между тем, на остановках в Киеве, по данным пабликов, скопились очереди.

В то же время, много людей укрывается от обстрела в столичной подземке. Местные телеграм-каналы публикуют видео.

Напомним, с утра по всей Украине воздушная тревога. РФ атаковала Украину ракетами, первые из них уже сбиты.

Кроме того, мы писали, что в Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько ракет ожидается во время сегодняшней атаки РФ.

Также сообщалось, что в Виннице сработали системы ПВО, жителей призвали оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

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