В ночь с 25 на 26 января россияне нанесли 2 ракетных удара (предварительно, ракетами С-300) по Павловской громаде Запорожского района. Взрывами поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в телеграм-канале.

Напомним, 25 января россияне обстреляли частный сектор в Запорожье, погибла женщина.

Тем временем война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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