Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал о ситуации в энергетике после сегодняшней ракетной атаки.

Об этом он написал в Facebook.

Он сообщил, что несмотря на высокую эффективность ПВО, некоторые объекты энергетической инфраструктуры все же были поражены.

Введены аварийные отключения. Самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях.

Ранее сообщалось, что в Одесской области были попадания в два объекта критической энергоинфраструктуры. В регионе уже начались перебои со светом.

Также в Киевской области зафиксировано попадание в энергетический объект.

А вот власти Киева заявляют, что ПВО сбила все ракеты в небе столицы.

Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, зачем Зеленский запретил выезд за границу нардепам, чиновникам и силовикам.