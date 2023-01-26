Во время атаки россиян по Киевской области было попадание в энергетический объект. Также пострадали частные и многоэтажные дома, машины жителей.

Об этом сообщают в Киевской областной военной администрации в четверг, 26 января.

На местах работают экстренные службы.

Также в КОВА добавили, что графики отключений света сейчас не действуют. В регионе применяют экстренные отключения.

Напомним, в результате атаки РФ в Голосеевском районе Киева есть погибший и раненые, в Днепровском районе прогремел взрыв во время воздушной тревоги.

Также сообщалось, что в небе Киева было зафиксировано 20 ракет разного типа и все они были уничтожены силами ПВО.

Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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