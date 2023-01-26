Обломки российских ракет были обнаружены в нескольких районах Киевской области. По предварительным данным, в результате вражеской атаки пострадавших нет.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в телеграм-канале.

"Полицейские проводят осмотр места происшествия. Призываю граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, от этого зависит ваше здоровье и жизнь!", - написал Небитов.

Напомним, в Голосеевском районе Киева есть погибший и раненые в результате ракетной атаки россиян, в Днепровском районе прогремел взрыв.

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Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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