Утром 27 января Генштаб обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное з нее:

1. За сутки противник нанес 44 авиаудара. 18 из них – с использованием беспилотников типа "Шахед". Все дроны-камикадзе были сбиты. Также 70 пусков ракет, 47 из которых были уничтожены, и 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате вражеских ударов погибли мирные жители, разрушены гражданские объекты.

2. Подразделения Сил обороны за прошлые сутки отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площадка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Верхнекамянское, Парасковеевка, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Угледар на Донетчине.



3. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 4 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, 2 района сосредоточения артиллерии, состав боеприпасов и 2 других важных вражеских объекта.

Война в Украине продолжается уже 338-й день. Мы следим за новостями 27 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 337-го дня войны. 26 января РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку. Всего было до 55 пусков ракет разного базирования, из них два "Кинжала". 47 ракет было сбито, а три из четырех авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге и гибридном ударе по энергетике Украины и ситуации с Угледаром.