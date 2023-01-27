Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что бывший руководитель Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин 24 февраля 2022 года, сразу после начала войны, пытался захватить власть в регионе.

Об этом Синегубов рассказал в комментарии "Суспильному".

"Где-то между десятью часами утра 24 февраля, а следующий селектор должен был состояться в 12:00, мне позвонил Дудин, попросил проверить мой кабинет, потому что у него есть информация, что там поработали какие-то российские диверсанты... Я сказал Дудину: "Да, пожалуйста", – пояснил Синегубов.

Он заявил, что работники СБУ сообщили его помощнице, что имеют приказ сфотографировать пустой кабинет.

"То есть они что сделали? Они выключили свет в кабинете, убрали стол. Сфотографировали пустой кабинет, пустой стол, и выложили это в соцсети", - заявил Синегубов.

Глава Харьковской ОВА добавил, что через несколько минут они с мэром Игорем Тереховым вернулись в кабинет и застали работников спецслужбы.

"Застали вышедших тех же работников, появилась новая партия работников Службы безопасности. Мотивируя приказом Дудина, со спецподразделением "Альфа," с применением силы или угрозы применения такой силы и спецсредств, нас вывели из кабинета вместе с мэром. Дудин все это время не брал трубку. Я ему звонил по телефону - он не берет трубку... После того у президента провели совещание через некоторое время, и команде СБУ президент приказал покинуть здание администрации", - сказал Синегубов.

Глава ОВА считает, что такие действия Дудина – попытка захватить власть в городе и области.

По данным Синегубова, уже 24 февраля Дудин покинул территорию Харьковской области. Здание Управления СБУ также было оставлено, в нем было брошено множество боекомплекта. Дудин вернулся в Харьков только 1 марта.

Напомним, Роману Дудину выдвинуто обвинение в госизмене и в самовольном уходе с места службы. Он своей вины не признает и обвиняет Синегубова в интригах.

Дудин также заявил, что уехал в Киев "по прямому приказу руководителя СБУ" – для защиты столицы.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о конфликте между Олегом Синегубовым и Романом Дудиным.