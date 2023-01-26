В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 26 января. Сообщается, что россияне атакуют под Бахмутом, Угледаром и наносят ракетные удары по украинской территории.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Армия РФ продолжает наступление на Бахмутском и Новопавловском (это Угледар) направлениях. На Лиманском и Авдеевском направлениях безуспешно пытается улучшить тактическое положение. На остальных направлениях обороняется. Россияне нанесли 37 авиаударов, 17 из них – с использованием БПЛА Shahed-136. Все дроны были сбиты. Осуществлено 59 пусков ракет, 47 из которых уничтожены. Также произведено 53 обстрела из РСЗО. На Бахмутском направлении среди обстрелянных россиянами населенных пунктов упоминается Клещеевка. Авиация ВСУ нанесла двеять ударов по противнику. ПВО сбила три разведывательных БПЛА россиян.

Ранее мы писали, что сегодня, 26 января, в результате массированной ракетной атаки РФ 11 человек погибли и еще 11 получили ранения. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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