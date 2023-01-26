Армия РФ наступает под Бахмутом и Угледаром. Россия выпустила по Украине 59 ракет. Вечерняя сводка Генштаба
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 26 января. Сообщается, что россияне атакуют под Бахмутом, Угледаром и наносят ракетные удары по украинской территории.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
Главное из заявлений командования:
- Армия РФ продолжает наступление на Бахмутском и Новопавловском (это Угледар) направлениях. На Лиманском и Авдеевском направлениях безуспешно пытается улучшить тактическое положение. На остальных направлениях обороняется.
- Россияне нанесли 37 авиаударов, 17 из них – с использованием БПЛА Shahed-136. Все дроны были сбиты. Осуществлено 59 пусков ракет, 47 из которых уничтожены. Также произведено 53 обстрела из РСЗО.
- На Бахмутском направлении среди обстрелянных россиянами населенных пунктов упоминается Клещеевка.
- Авиация ВСУ нанесла двеять ударов по противнику. ПВО сбила три разведывательных БПЛА россиян.
Ранее мы писали, что сегодня, 26 января, в результате массированной ракетной атаки РФ 11 человек погибли и еще 11 получили ранения. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".
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