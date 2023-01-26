В Киевской области в результате ночной атаки дронами повреждения получили пять жилых домов, семь других объектов и 40 автомобилей. Обошлось без потерпевших.

Об этом сообщил глава Нацполиции Андрей Небитов.

При этом силам ПВО удалось сбить часть "Шахедов".

Ранее власти раскрыли детали новой тактики воздушного комбинированного удара РФ по Украине. Ночью россияне запустили "шахеды", которые должны были выявить и истощить украинские силы ПВО. А уже после этого, утром, была осуществлена массированная ракетная атака.

Сообщается, что ПВО уничтожила 47 ракет из 55. Повреждения получили объекты энергетики, в Киеве умер один человек.

Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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