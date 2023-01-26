В "Укрэнерго" сообщают, что в результате сегодняшний ракетной атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуре в южном, центральном и юго-западном регионах.

Об этом говорится в сообщении компании в телеграм-канале.

В Днепровском регионе уничтожено основное высоковольтное оборудование на одном из энергообъектов.

Сейчас в системе значительный дефицит мощностей, до всех областей доведены лимиты потребления. Однако уже постепенно возвращаются плановые графики ограничений.

Наблюдаются проблемы с энергопитанием на юге, в том числе, в Одесской области.

Ранее в Минэнерго сообщали, что после сегодняшней атаки самая сложная ситуация со светом в Киевской, Одесской и Винницкой областях.

Также мы писали, что в Одесской области есть попадания в два объекта критической энергоинфраструктуры, в регионе перебои со светом.

Тем временем война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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