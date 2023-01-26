РФ сегодня, 26 января, применила новую тактику воздушного комбинированного удара по Украине. Ночью россияне запустили "шахеды", которые должны были выявить и истощить украинские силы ПВО. А уже после этого, утром, была осуществлена массированная ракетная атака.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в телеграм-канале.

"Целью "шахидов" (во время ночной атаки - Ред.) было не только поражение наземных целей. По новой тактике агрессора, эти дроны являются первой волной комбинированного воздушного удара и должны выявлять и истощать украинские силы противовоздушной обороны", - сообщили в военной администрации.

Поэтому, вслед за БПЛА, второй волной враг совершил массированную атаку ракетами разных типов: Х-101, Х-555, "Кинжал" и "Калибр". Запуск произошел с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря.

Напомним, ранее в КГВА заявили, что 26 января в небе Киева было зафиксировано 20 ракет разного типа и все они были уничтожены силами ПВО.

Также сообщалось, что ночью РФ запустила по Киеву несколько десятков дронов-камикадзе.

Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, зачем Зеленский запретил выезд за границу нардепам, чиновникам и силовикам.