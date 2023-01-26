В Киевской военной администрации раскрыли детали новой тактики воздушного комбинированного удара РФ по Украине
РФ сегодня, 26 января, применила новую тактику воздушного комбинированного удара по Украине. Ночью россияне запустили "шахеды", которые должны были выявить и истощить украинские силы ПВО. А уже после этого, утром, была осуществлена массированная ракетная атака.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в телеграм-канале.
"Целью "шахидов" (во время ночной атаки - Ред.) было не только поражение наземных целей. По новой тактике агрессора, эти дроны являются первой волной комбинированного воздушного удара и должны выявлять и истощать украинские силы противовоздушной обороны", - сообщили в военной администрации.
Поэтому, вслед за БПЛА, второй волной враг совершил массированную атаку ракетами разных типов: Х-101, Х-555, "Кинжал" и "Калибр". Запуск произошел с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря.
Напомним, ранее в КГВА заявили, что 26 января в небе Киева было зафиксировано 20 ракет разного типа и все они были уничтожены силами ПВО.
Также сообщалось, что ночью РФ запустила по Киеву несколько десятков дронов-камикадзе.
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