Появились фото последствий вчерашних обстрелов Запорожья, во время которого погибла женщина.

Как сообщили в запорожском горсовете, пострадали 26 частных домов. Один из них - разрушен. В большинстве домов выбиты окна и повреждена кровля.

Коммунальщики ремонтируют здания, закрывают окна OLB-плитами, укладывают шифер, сообщил горсовет Запорожья.

Напомним, ночью РФ ударила ракетами С-300 по Запорожской области, поврежден объект энергетики.

Россияне атакуют у Бахмута, их попытка наступать под Запорожьем провалилась.

Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, зачем Зеленский запретил выезд за границу нардепам, чиновникам и силовикам.