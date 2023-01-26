Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает в четверг, 26 января, пресс-служба Офиса президента в своем Telegram-канале.

На заседании, по словам Зеленского, обсудили "меры еще более надежного противодействия будущим ракетным угрозам".

"Также заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений относительно текущей ситуации на фронте. Подробно рассмотрели ситуацию на Бахмутском направлении. Обсудили с участниками заседания вопрос о поступлении вооружения и техники и его оперативное распределение по группировкам войск. Особое внимание было уделено вопросу подготовки украинских военных за рубежом", – говорится в сообщении.

Напомним, по словам главкома ВСУ Валерия Залужного, во время сегодняшней атаки РФ запускала по Украине гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Также запускались ракеты Х-101, Х-555, Х-47, "Калибр" и Х-59 с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря.

Всего были выпущены 55 ракет, из них уничтожены 47 (в том числе 20 - в районе столицы).

Ранее мы писали, что в вечерней сводке украинского Генштаба сообщалось, что российские войска наступают под Бахмутом и Угледаром.