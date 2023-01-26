Силы ПВО уничтожили крылатую ракету в Одесской области
Днем 26 января войска РФ снова пытались совершить ракетный удар по Одесской области.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
Силам ПВО удалось сбить российскую крылатую ракету, выпущенную с самолета.
Напомним, в Одесской области есть попадания в два объекта критической энергоинфраструктуры. В регионе перебои со светом.
Также мы писали, что в день массированной ракетной атаки РФ глава МИД Франции приехала в Одессу, чтобы "выразить поддержку Францией суверенитета Украины сегодня, как и вчера".
Утром в Одесской области и ряде других регионов Украины были введены превентивные отключения света из-за угрозы ракетной атаки.
Как сообщалось, в Киеве прогремел взрыв. Утром ПВО уже сбила 15 ракет, выпущенных в направлении столицы.
Также писали, что в Виннице была слышна работа ПВО.
Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.
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