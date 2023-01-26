Экстренные отключения света в Одесской области могут продолжаться несколько дней, в облцентре перебои с водой
Экстренные отключения электричества в Одесской области, введенные из-за ракетной атаки, могут продолжаться несколько дней, так как, напомним, в регионе были попадания в два объекта энергоинфраструктуры.
Об этом сообщили в ДТЭК.
"Из-за нанесенных вражеской атакой разрушений в области продолжают действовать экстренные отключения света. Такая ситуация может продолжаться несколько дней, пока не будут восстановлены поврежденные энергообъекты", - рассказали в компании.
Также в Одессе есть проблемы с водоснабжением. Как сообщают власти, в 13:00 в городе начнут работу мобильные бюветы по адресам:
- пл.Деревянко,
- 5 ст. Фонтана (сквер Героев-летчиков),
- ул. Ак. Глушко (сквер с фонтаном)
Мобильные водовозки уже работают по таким адресам:
- Болгарская, 16,
- Богдана Хмельницкого, 64,
- Средняя, 47,
- Балковская ,199.
Напомним, с утра в Одесской и других областях были ведены превентивные отключения света из-за угрозы ракетной атаки.
Также мы писали, что в Одессе и Кривом Роге остановили весь электротранспорт из-за рисков ударов по энергоинфраструктуре.
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