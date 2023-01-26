Экстренные отключения электричества в Одесской области, введенные из-за ракетной атаки, могут продолжаться несколько дней, так как, напомним, в регионе были попадания в два объекта энергоинфраструктуры.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"Из-за нанесенных вражеской атакой разрушений в области продолжают действовать экстренные отключения света. Такая ситуация может продолжаться несколько дней, пока не будут восстановлены поврежденные энергообъекты", - рассказали в компании.

Также в Одессе есть проблемы с водоснабжением. Как сообщают власти, в 13:00 в городе начнут работу мобильные бюветы по адресам:

пл.Деревянко,

5 ст. Фонтана (сквер Героев-летчиков),

ул. Ак. Глушко (сквер с фонтаном)

Мобильные водовозки уже работают по таким адресам:

Болгарская, 16,

Богдана Хмельницкого, 64,

Средняя, 47,

Балковская ,199.

Напомним, с утра в Одесской и других областях были ведены превентивные отключения света из-за угрозы ракетной атаки.

Также мы писали, что в Одессе и Кривом Роге остановили весь электротранспорт из-за рисков ударов по энергоинфраструктуре.

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