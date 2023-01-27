Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 27 января.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

Личный состав - 124 710 (+850 за сутки);

Танки ‒ 3 182 (+7) ед.;

Боевые бронированные машины ‒ 6 340 (+6);

Артиллерийские системы – 2 180 (+11);

РСЗО – 452 (+0);

Средства ПВО ‒ 221 (+1);

Самолеты - 292 (+0);

Вертолеты – 283 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 941 (+33);

Крылатые ракеты ‒ 796 (+47);

Корабли /катера ‒ 18 (+0);

Автомобильная техника и автоцистерны – 5 001 (+15);

Специальная техника ‒ 199 (+4).

Напомним, вчера Зеленский говорил, что Россияне пытаются наступать на востоке, не считаясь с потерями.

Также сообщалось, что у Зеленского озвучили потери ЧВК "Вагнер" в Украине.

Война в Украине продолжается уже 338-й день. Мы следим за новостями 27 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 337-го дня войны. 26 января РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку. Всего было до 55 пусков ракет разного базирования, из них два "Кинжала". 47 ракет было сбито, а три из четырех авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

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