В Вооруженных Силах Украины сообщили, что на Запорожском направлении есть признаки усиления группировки российских войск.

Об этом заявил руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин в эфире телемарафона.

"Определенные признаки усиления группировки наблюдается в настоящее время на Запорожском направлении. Враг на отдельных участках Запорожского направления предпринимает определенные попытки штурмовых действий с целью проверить на прочность нашу оборону. И если удастся, надеется улучшить свое тактическое положение. Вместе с тем все эти попытки противника потерпели неудачу – его отбросили на предыдущие позиции", – заявил Ерин.

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