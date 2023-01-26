Полк ССО "Азов" стал Третьей отдельной штурмовой бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ.

Об этом сообщил глава "Азова" Андрей Билецкий.

По его словам, бригада "Азов" отправится в Бахмут Донецкой области, на самый горячий участок фронта.

Он также сообщил, что "решающая битва впереди" и что "зима будет жаркой".

Ранее сообщалось, что Рада приняла закон, разрешающий иностранцам служить в подразделениях Нацгвардии, в том числе в "Азове".

Также мы писали, что, по данным украинской разведки, РФ готовится к крупному наступлению, а весна-лето 2023 года станут решающими в войне.

Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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