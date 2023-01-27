Россияне пытаются добиться успеха, идут жестокие бои. В ВСУ рассказали о ситуации на Угледарском направлении
На Угледарском направлении продолжаются жестокие бои, за минувшие сутки было зафиксировано 58 столкновений. Российские войска атаковали 322 раза.
Об этом сообщил представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.
"Многие месяцы подряд военные РФ, используя мотострелковые подразделения, морскую пехоту, пытаются достичь там (в Угледаре - Ред.) значительного успеха, но получают серьезный отпор от Сил обороны Украины. Имея потери, они отступают. В частности, за эти сутки они осуществили 322 обстрела, 58 столкновений", - заявил он.
По словам Череватого, потери россиян за сутки на этом направлении составили - 109 погибших и 188 раненных.
Также он сообщил, что войска РФ потеряли на этом направлении четыре танка, три БМП и три беспилотника типа "Орлан-10".
По его словам, противник пытается добиться на направлении промежуточного успеха, но получает отпор.
"Благодаря усилиям Сил обороны Украины врагу это не удается, он мягко говоря преувеличивает в телеграмм-каналах свои достижения", - добавил он.
Напомним, как писала "Страна" на Угледарском направлении движение началось 24 января.
Также вчера замминистра обороны Анна Маляр заявила, что россияне усиливают давление на Угледарском направлении.