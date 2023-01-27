На Угледарском направлении продолжаются жестокие бои, за минувшие сутки было зафиксировано 58 столкновений. Российские войска атаковали 322 раза.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

"Многие месяцы подряд военные РФ, используя мотострелковые подразделения, морскую пехоту, пытаются достичь там (в Угледаре - Ред.) значительного успеха, но получают серьезный отпор от Сил обороны Украины. Имея потери, они отступают. В частности, за эти сутки они осуществили 322 обстрела, 58 столкновений", - заявил он.

По словам Череватого, потери россиян за сутки на этом направлении составили - 109 погибших и 188 раненных.

Также он сообщил, что войска РФ потеряли на этом направлении четыре танка, три БМП и три беспилотника типа "Орлан-10".

По его словам, противник пытается добиться на направлении промежуточного успеха, но получает отпор.

"Благодаря усилиям Сил обороны Украины врагу это не удается, он мягко говоря преувеличивает в телеграмм-каналах свои достижения", - добавил он.

Напомним, как писала "Страна" на Угледарском направлении движение началось 24 января.

Также вчера замминистра обороны Анна Маляр заявила, что россияне усиливают давление на Угледарском направлении.