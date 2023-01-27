В Украину прибыли 6 систем противодействия вражеским беспилотникам, их называют "ловцы шахедов". Их закупили для защиты энергетических объектов от атак дронов.

Об этом сообщает Минцифры у себя в Telegram-канале.

"Это самые современные оборонные технологии, защищающие стратегические объекты США. Комплекс радаров и средств глушения сигнала помогает обнаруживать и блокировать вражеские БПЛА и выпускает свои дроны. Fortem DroneHunter F700 - автономный дрон с радиолокационным управлением и искусственным интеллектом. Летит на скорости более 100 км/ч, перехватывает и приземляет вражеские беспилотники", - говорится в сообщении.

В Минцифры рассказали, что закупить данные системы удалось благодаря сбору, который организовали monobank Олега Гороховского, Игорь Лаченков и UNITED24.

Также показали видео, в котором обучают операторов на полигоне.

Напомним, ранее в Киевской военной администрации раскрыли детали новой тактики воздушного комбинированного удара РФ по Украине. По новой тактике агрессора, "шахеды" являются первой волной комбинированного воздушного удара и должны выявлять и истощать украинские силы противовоздушной обороны.

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Ранее мы подводили итоги 337-го дня войны. 26 января РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку. Всего было до 55 пусков ракет разного базирования, из них два "Кинжала". 47 ракет было сбито, а три из четырех авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

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